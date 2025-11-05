پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل خیابانهای اردبیل باز هم رنگ و بوی اتحاد ملی به خود گرفت. جوانان و نوجوانان اردبیلی در ۱۳ام آبانی متفاوت گفتند هر چند تاریخ، دشمنی آمریکا با مردم ایران را به آنها آموخته؛ اما در ماههای گذشته خیانت و دشمنی آمریکا را با چشم خود دیدهاند و استکبار ستیزی همچنان درس و مشق سالهای پیش رویشان خواهد بود.