گرامیداشت شهید محمد خانی در قاب شبکه قرآن و معارف سیما و بستههای تربیت و یادگیری در برنامه «مثبت آموزش» از شبکه آموزش روانه پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با سالگرد شهادت «محمدحسین محمدخانی» شبکه قرآن و معارف سیما با پخش مستندی یاد آن شهید والامقام مدافع حرم را گرامی میدارد.
این مستند روز پنجشنبه ۱۵ آبان ساعت ۲۰ و تکرار آن روز بعد ساعت ۹:۳۰ صبح برای علاقمندان پخش میشود.
«محمدحسین محمدخانی» اصالتی یزدی دارد، اما در تاریخ ۹ تیر سال ۱۳۶۴ در «تهران» متولد شد، پدرش از مجاهدان ۸ سال دفاع مقدس است.
وی به صورت داوطلبانه به یگانهای مدافع حرم اهل بیت (ع) در سوریه ملحق شد و در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۴ در «عملیات محرم» در شهر حلب سوریه به فیض شهادت نائل آمد و در قطعه ۵۳ بهشت زهرای تهران و در کنار عموی شهیدش به خاک سپرده شد.
شهید محمدخانی معروف به «حاج عمار» یکی از یاران سردار حاج قاسم سلیمانی بود و سردار سلیمانی درباره وی میگفت: «او مرا یاد شهید همت میانداخت، او همت من بود».
برنامه «مثبت آموزش»
برنامه تلویزیونی «مثبت آموزش» امروز با محور طراحی و تدوین بستههای تربیت و یادگیری برنامه درسی مدرسهای، به تأثیر کتاب «نونگاشت ریاضی پایه اول ابتدایی» در بهبود فرایند آموزش میپردازد.
برنامه «مثبت آموزش» امروز چهارشنبه ۱۴ آبانماه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه آموزش سیما پخش میشود.
در این قسمت، کبری اصلفلاح و اشکان تفنگسازان میزبان مهدی ایزدی، مؤلف کتاب «نونگاشت ریاضی پایه اول ابتدایی» و امیرحسین سلیمانی، عضو گروه تألیف بسته تربیت و یادگیری خواهند بود.
در این گفتوگو، ضمن تشریح اهداف آموزشی بستههای تربیت و یادگیری، بر اهمیت بومیسازی محتوای درسی و ارتقای کیفیت یادگیری دانشآموزان ایرانی تأکید میشود.
علاقهمندان میتوانند دیدگاههای خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۷۰۱ با برنامه در میان بگذارند.