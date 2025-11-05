پخش زنده
بیرجند صبح امروز سومین مرکز استان سرد کشور ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: صبح امروز وقوع یخبندان در ایستگاههای سربیشه، سه قلعه، قاین، بیرجند، اسلامیه، آرین شهر، اسفدن و زهان ثبت شد.
زارعی افزود: با توجه به خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی تا پایان هفته تحت تاثیر زبانههای سیستم پرفشار تداوم یخبندان شبانه قابل پیشبینی است.
وی افزود: شرایط جوی هم آرام و یکنواخت است و در برخی ساعات افزایش ابر هم دور از انتظار نیست
کارشناس هواشناسی استان گفت: تنظیم دما و تهیه سوخت مورد نیاز سامانههای گرمایشی برای سالنهای پرورشی، دامداریها و گلخانهها هم با توجه به سرمای شبانه توصیه میشود.
صبح امروز سربیشه با منفی ۵ درجه سلسیوس خنکترین و دهسلم و طبس مشترکاً با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شدند.
نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۰ و منفی ۲ درجه سلسیوس ثبت شد.