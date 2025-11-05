تالار‌های مختلف بورس کالای ایران امروز، چهارشنبه ۱۴ آبان، میزبان عرضه در مجموع ۵۶۷ هزار و ۸۳۵ تن انواع محصول هستند که بیشترین حجم عرضه به تالار صادراتی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالاخبر، در تالار صادراتی ۳۸۸ هزار و ۴۷۰ تن انواع کالا شامل ۱۸۰ هزار تن کلینکر، ۱۲۲ هزار و ۹۷۰ تن سیمان، ۴۱ هزار و ۴۴۲ تن قیر، ۴۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن و ۲ هزار و ۵۸ تن عایق رطوبتی عرضه می‌شود.

در تالار صنعتی نیز ۱۱۱ هزار و ۶۴۰ تن محصول شامل ۱۰۱ هزار و ۱۸۵ تن محصولات فولادی، ۱۰ هزار تن آهن اسفنجی و ۴۵۵ تن مس آماده فروش هستند.

امروز در تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی ۴۵ هزار و ۵۶۸ تن محصول شامل ۲۵ هزار و ۲۷۷ تن مواد شیمیایی، ۱۳ هزار و ۹۳۰ تن مواد پلیمری و ۶ هزار و ۳۶۰ تن گوگرد عرضه می‌شود.

امروز در تالار فرعی نیز ۱۷ هزار و ۳۸۸ تن محصول شامل فولاد، مواد شیمیایی و ضایعات عرضه می شود.

۴ هزار و ۷۶۹ تن مواد شیمیایی نیز در تالار حراج باز روی تابلو می رود.

۱۰ دستگاه لودر نیز در تالار خودرو عرضه می شود.