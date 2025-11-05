پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی از بررسی دقیق حادثهی درگیری میان دو دانشآموز در یکی از مدارس غیردولتی ابتدایی ناحیه ۲ ارومیه خبر داد و گفت: در صورت اثبات هرگونه تخلف از سوی عوامل مدرسه، با فرد متخلف برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در تشریح جزئیات این رخداد اظهار کرد: چند روز پیش در یکی از مدارس غیردولتی ابتدایی ناحیه ۲ ارومیه، بین دو دانشآموز پایه اول بهدلیل اختلاف جزئی، درگیری لفظی و فیزیکی رخ میدهد. در جریان این اتفاق، برادر بزرگ یکی از دانشآموزان که در پایه پنجم همان مدرسه تحصیل میکند نیز وارد ماجرا شده و این موضوع باعث شدت گرفتن درگیری میشود.
وی افزود: والدین دانشآموز آسیبدیده پس از اطلاع از موضوع به مدرسه مراجعه کردند و با توضیحات مسئولان مدرسه، موضوع با رضایت طرفین خاتمه یافت. اما چند روز بعد، برخی رسانهها به نقل از والدین یکی از دانشآموزان مدعی شدند که معاون مدرسه در این درگیری نقش داشته است.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی تصریح کرد: به محض انتشار این ادعا، موضوع به صورت رسمی در دستور کار اداره کل آموزش و پرورش و حراست اداره کل قرار گرفت و تحقیقات دقیق برای روشن شدن ابعاد ماجرا آغاز شد.
صمیمی خاطرنشان کرد: رویکرد آموزش و پرورش استان، حفظ امنیت روانی و جسمی دانشآموزان است و هیچگونه رفتار خارج از شأن مدرسه و اصول تربیتی قابل اغماض نیست. چنانچه در بررسیها تخلفی از سوی هر یک از کارکنان مدرسه احراز شود، طبق مقررات با وی برخورد قاطع خواهد شد.