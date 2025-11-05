به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پیام تسلیت احمد دنیامالی آمده است: با قلبی متاثر از غم جانگداز زنده‌یاد صابر کاظمی فرزند قهرمان ایران عزیز، این ضایعه را به پدر و مادر داغدار و دیگر اعضای خانواده تسلیت عرض می‌کنم. نام او همراه با افتخار و اقتدار والیبال ایران تا همیشه در اذهان مردم و دوستداران والیبال باقی خواهد ماند.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: بدون شک امروز جامعه ورزش ایران اسلامی بویژه اهالی معزز والیبال در کنار خانواده‌ صابر عزیز این قهرمان ارزنده ایران قرار خواهند داشت تا فقدان جگرگوشه‌ آنها را تسکین دهند. خداوند به خانواده‌ محترمش بویژه پدر و مادر گرامی‌اش، توان، صبر و سلامتی عنایت کند و جوان قهرمان و فقید ما، در دنیای باقی. رحمت و آرامش الهی نصیبش باشد.

کمیته ملی المپیک نیز در پیامی درگذشت غم انگیز صابر کاظمی والیبالیست جوان و ملی‌پوش شایسته کشورمان را به جامعه بزرگ ورزش، بخصوص خانواده والیبال کشور تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است: کمیته ملی المپیک ضمن ابراز تأسف و تأثر عمیق، این مصیبت عظیم را به خانواده محترم، جامعه ورزش ایران، به ویژه خانواده بزرگ والیبال، تسلیت عرض می‌کند. صابر کاظمی با تلاش، اخلاق و تعهد والایش، همواره الهام‌بخش ورزشکاران جوان بود و یاد و نام او، برای همیشه در اذهان باقی خواهد ماند. از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان عزیز صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.