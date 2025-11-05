به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عباس فتحعلی‌پور گفت: ایستگاه دیگر این خط سرباز است و تا الان ۸۵ درصد پیشرفت کلی دارد. ۱۰ پله برقی ایستگاه نیز جانمایی شده و در حال نصب است.

فتحعلی‌پور افزود: نازک کاری سالن بلیت فروشی در حال انجام است. کیوسک ورودی هم در حال تکمیل است و در مرحله نازک کاری است.

محمد یاشار لطفی مجری خط ۷ نیز درخصوص آخرین وضعیت ایستگاه ورزشگاه تختی گفت: ایستگاه ورزشگاه تختی آخرین ایستگاه خط ۷ است و پیشرفت این ایستگاه ۸۰ درصد است.

وی ادامه داد: سکوی ایستگاه به اتمام رسیده سالن بلیت فروشی و فضا‌های جانبی در حال نازک کاری است. همینطور عملیات اجرایی احداث کیوسک آغاز شده است.