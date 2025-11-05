به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،با حضور حسین درویشی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان فارس و عبدالرضا محمودی، مدیر حوزه‌های علمیه استان، تفاهم‌نامه‌ای با هدف گسترش همکاری‌های فرهنگی، آموزشی، حمایتی و درمانی بین این دو نهاد به امضا رسید.

بر اساس این همکاری، برنامه‌های مشترکی در زمینه آموزش مهارت‌های امدادی و بهداشتی، ارائه خدمات درمانی به نیازمندان و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اجرا خواهد شد.

این تفاهم‌نامه به ارتقای توانمندی‌های آموزشی و درمانی و همچنین تقویت نقش نهاد‌های دینی و امدادی در خدمت به جامعه کمک خواهد کرد.