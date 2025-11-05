پخش زنده
امروز: -
در نشست شورای فرهنگ عمومی بر نقش بنیادین فرهنگ در پیشرفت کشور و رشد بهرهوری از طریق انسجام حداکثری نهادهای فرهنگی تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولیّفقیه در استان در جلسه شورای فرهنگ عمومی با تأکید بر نقش بنیادین فرهنگ در پیشرفت کشور، خواستار توجه جدی به این موضوع شد.
آیت الله دری گفت: فرهنگ، گوهر حیات ملت است و بدون آن، در بسیاری از عرصهها موفق نخواهیم بود.
او همچنین نقش فرهنگ را در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی برجسته دانست و افزود: داشتن فرهنگ غنی میتواند در حوزههایی، چون خانواده، بهداشت، فرزندآوری و دیگر زمینهها تأثیرگذار باشد. اصلاح جامعه نیز ارتباط مستقیمی با ارتقای فرهنگی دارد.
آیت الله دری با تأکید بر ضرورت بهرهوری گفت: متأسفانه تاکنون اقدام جدی در زمینه بهرهوری صورت نگرفته و با محدودیتهایی مواجه هستیم. لازم است توجه بیشتری به این موضوع حیاتی شود.
علی ایزدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم گفت: در برنامههایی که برای استان تعریف کردهایم، هدف این است که با توجه به برنامهریزیهای انجامشده از انجام کارهای تکراری جلوگیری کنیم و عدالت مالی را برای شهرستانها در نظر بگیریم.
استاندار مرکزی نیز با اشاره به تعدد نهادهای فرهنگی در این شورا گفت: دستگاههای مختلفی در حوزه فرهنگ مسئولیت دارند، اما اقدامات انجامشده از انسجام لازم برخوردار نیست. از اینرو، انتخاب تدابیر پیشگیرانه در این زمینه ضروری به نظر میرسد.
مهدی زندیه وکیلی افزود: تشکیل کمیتههای تخصصی اقدامی مؤثر و مفید در جهت ارتقای عملکرد فرهنگی استان خواهد بود.
او با اشاره به فرسودگی زیرساختهای کارخانه آلومینیوم هم گفت: این واحد صنعتی به اندازه مصرف برق یک شهر انرژی نیاز دارد و انتقال آن به مکان مناسب ضروری است.
تجلیل از شماری از ائمه جمعه شهرستانها و فعالان فرهنگی پایانبخش این مراسم بود.