استاندار خراسان رضوی با هدف تجلیل از مقام شامخ شهدا و پاسداشت فداکاری خانواده‌های آنان، با خانواده دو شهید در مشهد دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این دیدار، مظفری ابتدا با حضور در منزل خانواده برادران شهید حسن و علیرضا رمارم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن دو شهید والامقام، از صبر، استقامت و ایثار پدر و مادر ارجمند شان قدردانی کرد.

همچنین وی در ادامه با پدر و مادر شهید محسن دوستی دیدار و از فداکاری و ایمان این خانواده معظم تجلیل کرد.

استاندار خراسان رضوی همچنین لوح یادبودی را به خانواده‌های شهدا به‌عنوان نماد‌های ایثار، مقاومت و وفاداری به انقلاب اسلامی اهدا کرد.