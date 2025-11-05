پخش زنده
استاندار خراسان رضوی با هدف تجلیل از مقام شامخ شهدا و پاسداشت فداکاری خانوادههای آنان، با خانواده دو شهید در مشهد دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این دیدار، مظفری ابتدا با حضور در منزل خانواده برادران شهید حسن و علیرضا رمارم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن دو شهید والامقام، از صبر، استقامت و ایثار پدر و مادر ارجمند شان قدردانی کرد.
همچنین وی در ادامه با پدر و مادر شهید محسن دوستی دیدار و از فداکاری و ایمان این خانواده معظم تجلیل کرد.
استاندار خراسان رضوی همچنین لوح یادبودی را به خانوادههای شهدا بهعنوان نمادهای ایثار، مقاومت و وفاداری به انقلاب اسلامی اهدا کرد.