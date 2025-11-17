مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از انجام بیش از دو هزار و ۶۰۰ مورد بازرسی در نیمه نخست امسال و تشکیل ۳۳۴ پرونده تعزیراتی به ارزش ۲۰۲ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهدی محمودی گفت: در شش ماهه نخست امسال ۲ هزارو ۶۲۰ مورد بازرسی و نظارت بر مراکز تأمین، نگهداری، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عمده‌فروشی‌های کالاها و محصولات اساسی مورد مصرف خانوارها انجام شده است.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها ۳۳۴ مورد تخلف صنفی شناسایی و گزارش شده که برای تمامی آن‌ها پرونده تعزیراتی تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است. همچنین یک مورد کشف کالای قاچاق نیز صورت‌جلسه و ثبت شده است.

مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی زنجان، ارزش ریالی تخلفات ثبت‌شده را بیش از ۲۰۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بازرسان این مدیریت با همکاری سایر نهادهای نظارتی، به‌صورت مستمر فعالیت‌های بازرسی و نظارت بر مراکز تأمین، نگهداری و توزیع کنندگان عمده کالاهای اساسی و مورد مصرف خانوارها را ادامه می‌دهند تا از بروز تخلفات صنفی در سطح بازار جلوگیری شود.