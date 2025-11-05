معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز مازندران از ورود دستگاه قضایی به موضوع ساماندهی معابر بازار امام رضا (ع) ساری و جمع‌آوری معتادان در این منطقه خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، یاسر عسکری در حاشیه بازدید از بازار بزرگ امام رضا (ع) در ساری گفت: در پی نارضایتی برخی کسبه و شهروندان از وضعیت سد معبر، نبود پارکینگ مناسب و تجمع معتادان در بخش انتهایی بازار بزرگ امام رضا (ع) ساری، معاونت حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی مرکز استان مازندران با هدف بررسی میدانی و اتخاذ تصمیمات فوری، به موضوع ورود کرد.

او، صیانت از حقوق عمومی را از جمله وظایف اصلی دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: سد معبر و اشغال معابر عمومی علاوه بر ایجاد نارضایتی و اخلال در نظم شهری، مانع دسترسی مناسب شهروندان و مشتریان به واحد‌های صنفی می‌شود و در این راستا دستگاه قضایی با همکاری شهرداری و سایر نهاد‌های ذیربط، موضوع را تا ساماندهی کامل پیگیری خواهد کرد.

عسکری با اشاره به درخواست شورای بازار امام رضا (ع) ساری برای رفع مشکلات مذکور افزود: مقرر شد جلسه‌ای مشترک میان دادستانی، شهرداری ساری، نیروی انتظامی، اتاق اصناف و شورای بازار تشکیل شود تا اقدامات لازم برای رفع سد معبر، تأمین پارکینگ و جمع‌آوری معتادان از محدوده بازار در سریع‌ترین زمان ممکن صورت گیرد.

معاون دادستانی ساری گفت: بازار امام رضا (ع) یکی از مراکز اصلی و پر رفت و آمد شهر ساری است و حفظ امنیت، آرامش و رضایت مردم در این فضا از اولویت‌های معاونت حقوق عامه محسوب می‌شود. در صورت مشاهده هرگونه قصور یا کوتاهی دستگاه‌های اجرایی، دادستانی براساس اختیارات قانونی خود نسبت به صدور دستورات قضایی اقدام خواهد کرد.

عسکری افزود: ساماندهی وضعیت بازار و بازگرداندن نظم شهری تنها با همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها ممکن است. دادستانی نیز به صورت مستمر روند اجرای مصوبات را رصد خواهد کرد تا نتیجه اقدامات به‌صورت ملموس برای شهروندان قابل مشاهده باشد.

بر اساس اعلام معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز مازندران، جلسه نهایی هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مربوط به موضوع بازار امام رضا (ع) ساری طی روز‌های آینده برگزار و نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.