به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس اطلاعیه فرابورس، روش عرضه شرکت کشت و دامپروری پگاه فارس با نماد (زفارس) به صورت ترکیبی (مرحله اول – حراج) برای سرمایه‌گذاران واجد شرایط می باشد.

جزئیات عرضه بدین شکل است:

تعداد سهام قابل عرضه: ۱۱۵/۰۹۶/۸۱۴ سهم معادل ۸ درصد از کل سهام شرکت

مرحله دوم؛ عرضه به سایر سرمایه گذاران به روش قیمت ثابت:

زمان ثبت سفارش زفارس: چهارشنبه مورخ (۱۴۰۴/۰۸/۱۴)

حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: ۲۳۰ سهم

قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول