عرضه اولیه یک شرکت کشت و دامپروری روز چهارشنبه ۱۴ آبان انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس اطلاعیه فرابورس، روش عرضه شرکت کشت و دامپروری پگاه فارس با نماد (زفارس) به صورت ترکیبی (مرحله اول – حراج) برای سرمایهگذاران واجد شرایط می باشد.
جزئیات عرضه بدین شکل است:
تعداد سهام قابل عرضه: ۱۱۵/۰۹۶/۸۱۴ سهم معادل ۸ درصد از کل سهام شرکت
مرحله دوم؛ عرضه به سایر سرمایه گذاران به روش قیمت ثابت:
زمان ثبت سفارش زفارس: چهارشنبه مورخ (۱۴۰۴/۰۸/۱۴)
حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: ۲۳۰ سهم
قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول