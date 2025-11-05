پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی صربستان گفت: ایران کشوری است با بهترین تیم کشتی فرنگی جهان و من تمام تلاشم را میکنم که اردوی مشترکی با این تیم برگزار کنیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وجیسلاو تراژکوویچ، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی صربستان اظهار داشت: تیم ما در پنج وزن (۶۰ کیلوگرم تیبیلوف، ۶۷ کیلوگرم ناد، ۷۲ کیلوگرم ارسلان، ۷۷ کیلوگرم ایلیچ و ۸۷ کیلوگرم کوماروف) شرکت کرد. حاصل کار، یک مدال طلای ارزشمند توسط کوماروف در وزن ۸۷ کیلوگرم بود. دو کشتیگیر دیگر هم برای مدال جنگیدند، اما در نهایت پنجم شدند. با این حال از عملکرد همه آنها رضایت دارم، چون با تمام توان جنگیدند و نماینده شایستهای برای صربستان بودند.
وی با اشاره به درخشش ایران در این رقابتها، گفت: تیم ایران در این مسابقات واقعاً قدرتمند و مسلط بود؛ با کسب ۸ مدال از جمله ۴ طلای جهانی، نشان داد که همچنان بر کشتی فرنگی جهان تسلط دارد. این نتیجه شایسته هرگونه احترام و تحسین است. شخصاً سبک مبارزه محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم را بسیار میپسندم؛ او بدون از دست دادن حتی یک امتیاز فنی قهرمان شد و نشان داد که در حال حاضر برترین فرنگیکار دنیا است.
تراژکوویچ افزود: تیم فعلاً در دوران استراحت به سر میبرد و هر کشتیگیر در باشگاه خودش تمرین میکند، اما از ماه آینده تمرینات متمرکز برای قهرمانی اروپا آغاز میشود. برنامه دقیق اردوها هنوز نهایی نشده ولی بهزودی اعلام خواهد شد.
سرمربی تیم ملی صربستان درباره همکاری با تیم ملی ایران، گفت: برنامه داشتیم امسال یک اردوی مشترک با تیم ملی ایران برگزار کنیم، اما به دلیل شرایط خاص در تیر ماه، این برنامه به تعویق افتاد. بهزودی با فدراسیون کشتی ایران تماس خواهیم گرفت و اگر تقویم دو کشور هماهنگ باشد، حتماً برای برگزاری اردوی مشترک به ایران خواهیم آمد. یادگیری از بهترینها همیشه ارزشمند است.
وی درباره شاگردان خود، افزود: ارسلان در دو رقابت اخیر (قهرمانی اروپا و جهان) نتوانست در حد واقعی خود ظاهر شود. تمرکز کافی در جریان مبارزه نداشت و امتیازات سادهای به حریفانش داد، اما مطمئنم در رقابتهای بعدی برای مدال میجنگد. در مقابل، کوماروف نشان داد که یک قهرمان واقعی است؛ او تنها کشتیگیر مرد در جهان است که در تمام ردههای سنی (نوجوانان، جوانان، زیر ۲۳ سال و بزرگسالان) موفق به کسب عنوان قهرمانی قاره و جهان شده است. بازگشت او به اوج، برای ما قابل پیشبینی بود.
تراژکوویچ درباره سختیهای کار مربیگری، گفت: کار مربی بسیار دشوارتر از آن چیزی است که به نظر میرسد. نیاز به تمرکز، فداکاری و تحمل دوری از خانواده دارد. شخصاً سالانه بیش از ۲۲۰ روز را در اردوها و مسابقات سپری میکنم. با این وجود، عشق به کشتی و موفقیت شاگردانم، همه خستگیها را از بین میبرد.
سرمربی تیم ملی صربستان افزود: ایران کشوری است با بهترین تیم کشتی فرنگی جهان و من تمام تلاشم را میکنم که اردوی مشترکی با این تیم برگزار کنیم. همیشه باید از بهترینها یاد گرفت.