مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت: در نیمه نخست سال جاری بیش از ۱۴ هزار و ۲۲۲ دستگاه کنتور آب در مناطق شهری و روستایی استان تعویض شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ابراهیم سلیمانی اظهار کرد: در نیمه نخست امسال، عملیات تعویض کنتور در ۶۶ شهر استان انجام شده و هدف اصلی از اجرای این طرح، افزایش دقت در اندازهگیری میزان مصرف آب و اصلاح الگوی مصرف مشترکان است.
وی ادامه داد: تعویض کنتورهای خراب در کنار اجرای طرحهای نشتیابی، از مهمترین اقدامات شرکت در زمینه مدیریت منابع آبی و جلوگیری از اتلاف این سرمایه حیاتی به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت آبفای استان تصریح کرد: اجرای این طرح ضمن واقعیسازی میزان مصرف مشترکان، از پرداخت آببهای ناعادلانه جلوگیری کرده و موجب ارتقای رضایتمندی مردم میشود.