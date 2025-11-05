پخش زنده
مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: پنج دهک اول جامعه از بیمه همگانی سلامت بهصورت رایگان برخوردار هستند و سه دهک اول نیز در مراجعه به مراکز درمانی دانشگاهی، خدمات را کاملاً رایگان دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ، مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: توسعه خدمات بیمهای با هدف ارتقای عدالت درمانی و حمایت از اقشار کمدرآمد در حال اجراست و تاکنون بیش از یکمیلیون نفر تحت پوشش قرار گرفتهاند.
مجید محمودی با اشاره به میزان گسترده بیمهشدگان در استان اظهار کرد: در حال حاضر بیش از یکمیلیون و ۱۲۴ هزار نفر از مردم استان کرمانشاه تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که این رقم معادل ۵۶ درصد از جمعیت استان است.
وی با بیان اینکه ارائه خدمات درمانی با همکاری ۱۳۱۰ مرکز و مؤسسه پزشکی در استان انجام میشود، افزود: این مراکز شامل بیمارستانها، داروخانهها، مطبها، مراکز پاراکلینیک، فیزیوتراپی، رادیولوژی، آزمایشگاهها و مراکز توانبخشی هستند و هدف ما ارائه خدمات مطلوب، سریع و عادلانه به بیمهشدگان است.
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه با اشاره به حمایت ویژه از بیماران خاص و صعبالعلاج تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۷ نوع بیماری خاص تحت پوشش صندوق بیمه سلامت قرار دارد و خدمات تخصصی درمانی و دارویی به این گروه از بیماران ارائه میشود.
محمودی افزود : سامانه تلفنی ۱۶۶۶ بهصورت شبانهروزی آماده دریافت پیشنهادات، شکایات و پاسخگویی به پرسشهای بیمهشدگان است .