برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۴ آبان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
دیلی میرور
- اتحادیههای کارگری خواستار آن شدند که دولت پیش از افزایش مالیات بر کارگران، مالیات ثروتمندان را بالا ببرد؛ در آستانه ارائه بودجه جدید کشور.
دیلی اکسپرس
- کمی بیدنوک گفته است راشل ریوز درباره وضعیت اقتصادی بریتانیا بیش از اندازه توضیح میدهد و دیگران را برای مشکلات موجود سرزنش میکند.
دیلی استار
- گزارش درباره سخنرانی پیش از بودجه راشل ریوز که نخستین سخنرانی از این نوع در پنجاه سال گذشته بهشمار میرود.
تایمز
- وزیر دارایی در سخنرانی خود تأکید کرده است که «منافع ملی» بر «منافع سیاسی» مقدم خواهد بود.
فایننشال تایمز
- رهبر حزب کارگر در سخنرانی خود بهطور ضمنی به احتمال افزایش مالیات شرکتها اشاره کرده است.
دیلی میل
- برنامه حزب کارگر برای لغو اصلاحات آموزشی دولت محافظهکار منتشر شده است؛ شامل کاهش آزمونهای دبیرستانی و سادهسازی امتحانات مقطع ابتدایی.
آی پیپر
- گزارشها حاکی از آن است که راشل ریوز در بودجه آینده قصد دارد نرخ پایه مالیات را افزایش دهد؛ اقدامی که برای نخستین بار از سال ۱۹۷۵ انجام میشود.
دیلی تلگراف
- افشای گزارش یکی از کارکنان پیشین بیبیسی درباره «دستکاری تصاویر» موجب شده درخواستهایی برای استعفای مدیرکل این سازمان مطرح شود.
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
«نیزاویسیمایا گازیتا»
⁃ پوتین: موشک جدید سوخت هستهای «بوریوِستنیک» با برد نامحدود، نسبت به تمام سامانههای موشکی جهان برتری دارد.
- ولادیمیر پوتین با هشدار به ماجراجویی غرب، فرمان استقرار موشکهای بالستیک «سارمات» و آمادهباش رزمی نیروهای راهبردی موشکی را امضا کرد.
⁃ روسیه ارسال نقشههای خطوط جبهه در اوکراین به آمریکا را متوقف کرد.
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ مشخص شد چه کسی ریاست هیئت روسیه در نشست گروه بیست (G۲۰) را بر عهده خواهد داشت.
⁃ روزنامه تایمز گزارش داد که اوکراین تمام پول حاصل از فروش باشگاه «چلسی» را دریافت نخواهد کرد.
«کامرسانت»
⁃ اتحادیه اروپا فاش کرد چگونه قصد دارد گرجستان را به مسیر ادغام (با غرب) بازگرداند.
⁃ بلومبرگ گزارش داد که رهبران اتحادیه اروپا به دلیل حضور ترامپ، از شرکت در نشست صرفنظر کردهاند.
«ایزوستیا»
⁃ پوتین: در روسیه بر روی نسل جدید موشکهای کروز با موتور هستهای کار میشود.
⁃ پوتین: روسیه مانع فعالیت کشتی شناسایی ناتو در منطقه و در زمان آزمایش «بوریوِستنیک» نشده است.
«ار-ب-کا»
⁃ سییارتو: مجارستان بهروشنی اعلام کرده که از عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا حمایت نمیکند.
⁃ رسانهها: آمریکا ممکن است بهزودی سامانههای موقت اخلال در ماهوارههای نظامی چین و روسیه را به کار گیرد.
⁃ ریاست هیئت روسیه در نشست گروه بیست در آفریقای جنوبی را ماکسیم اورشکین بر عهده خواهد داشت.