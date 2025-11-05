رئیس اداره دامپزشکی بندرانزلی از ارائه خدمات رایگان دامپزشکی به دامداران در روستاهای کرگان و اشترکان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بندرانزلی گفت: با همکاری بخشداری مرکزی و دهیاری ، خدمات رایگان دامپزشکی به دامداران و صاحبان مشاغل خانگی کم برخوردار در روستاهای کرگان و اشترکان این شهرستان ارائه شد.

دکتر مهدی موسوی افزود: برگزاری کلاس ترویجی در محل روستا، معاینه رایگان دام، واکسیناسیون دام و طیور و سمپاشی دام از جمله خدمات ارائه شده از سوی کارشناسان اداره دامپزشکی بندرانزلی در این طرح بود.