به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسلم کرمی با اشاره به هفته پدافند غیرعامل با شعار تاب‌آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی گفت: با توجه به شرایط خاص منطقه و عملیاتی شدن برخی تهدیدات نظامی از سوی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، ضرورت حفظ آمادگی همه‌جانبه و ارتقای تاب‌آوری دستگاه‌ها بیش از پیش احساس می‌شود و در همین راستا، اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان در دو حوزه تخصصی وارد عمل شده و وظایف خود را بر اساس مأموریت‌های ذاتی دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه این اداره‌کل به‌عنوان رئیس کارگروه کالبدی و زیربنایی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در استان فعالیت دارد، افزود: با هدف هماهنگی میان بخش‌های حمل‌ونقل ریلی، هوایی و جاده‌ای، جلسات متعدد کارشناسی پیش و پس از بروز بحران برگزار شده است و در این جلسات، نقاط قوت و ضعف هر زیرحوزه شناسایی و تدابیر لازم برای هم‌افزایی، ارتقای توانمندی‌ها و رفع کاستی‌ها اتخاذ شد.

رئیس اداره مدیریت بحران راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، اقدامات مختلفی از جمله انجام مطالعات پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی پدافند غیرعامل در حوزه‌های فنی، مهندسی و شهرسازی با مشارکت اعضای کارگروه انجام شده است.

کرمی، با تأکید بر اهمیت همکاری با بخش خصوصی، تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم با فعالان بخش خصوصی نیز صورت گرفته تا در مواقع ضروری بتوان از ظرفیت این بخش به نحو مطلوب بهره‌برداری کرد.

وی گفت: تمرکز اصلی اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان بر پدافند سایبری و انجام مطالعات پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری است و در این راستا، سرمایه‌گذاری‌های مناسبی از محل اعتبارات پدافند غیرعامل در قانون بودجه انجام گرفته است و همچنین به‌منظور رعایت اصل تمرکززدایی و پراکندگی مراکز خدمت‌رسانی، با تدبیر مدیرکل راه و شهرسازی استان، یک دستگاه ژنراتور برق جهت حفظ تداوم ارائه خدمات به مردم در شرایط اضطراری و قطع برق، خریداری و در ساختمان شماره ۲ این اداره نصب شده است.