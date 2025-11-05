اجلاسیه شهدای دانش آموز و معلم خراسان جنوبی:
زنده نگه داشتن یاد شهدا ضامن انسجام ملی و استمرار راه انقلاب
مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا ضامن انسجام ملی و استمرار راه انقلاب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مشاورز وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در اجلاسیه شهدای دانش آموز و معلم استان گفت: برگزاری یادوارههای شهدا تنها یک مراسم نمادین نیست، بلکه تلاشی آگاهانه برای تداوم مسیر ایثار و فداکاری و نشان دادن آمادگی ملت ایران در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی است.
باقرزاده با بیان اینکه میدان اصلی مبارزه با دشمن در کلاسهای مدرسه و دانشگاه شکل میگیرد افزود: عالیترین شکل مبارزه بین ملتها مبارزه علمی است و علم آموزی است که میتواند قدرت همه جانبه ما در برابر دشمنان را تقویت کند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان هم از اجرای ۲۴۰ هزار ساعت طرح حامی به یاد شهدا، اعزام دانشآموزان به اردوهای تمشک، جمعآوری ۲ هزار و ۴۰۰ دلنوشته در مسیر نور و ایجاد موزههای کوچک شهدا در مرتضوی مدارس خبر داد.
مرتضوی افزود: در ماهها و هفتههای گذشته، فرهنگیان و دانشآموزان استان با اخلاص و همراهی، برنامههایی عمیق و تربیتی را به یاد شهدا برگزار کردند.
آئین تجلیل از خانوادههای معزز شهدای دانش آموز خراسان جنوبی از برنامههای اجلاسیه شهدای دانش آموز و معلم استان بود.
این مراسم از برنامههای جانبی کنگره ۲۴۰۰ شهید استان و ویژه گرامیداشت ۹۵ معلم و ۳۸۹ دانش آموز شهید استان بود که در حسینیه جماران بیرجند برگزار شد.