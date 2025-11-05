ایجاد شهرک شیلاتی در سبزوار،به زودی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محسن برخوردار مدیر شیلات استان خراسان رضوی در بازدید از بخش‌های مختلف طرح ملی آزمایشی مجتمع خاویاری کال شور شهرستان سبزوار گفت: طرح توسعه پرورش ماهیان خاویاری و ساخت شهرک شیلاتی در حاشیه رودخانه کال شور با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در آینده نزدیک اجرا می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار نیز گفت: ۵۰ تن گوشت ماهیان خاویاری و ۹۰ کیلو خاویار در شش ماهه نخست امسال در ۷ واحد پرورش ماهیان خاویاری در سبزوار تولید شد.

ابراهیم رودسرابی افزود: بدین ترتیب خراسان رضوی جزو ۱۰ استان استحصال کننده خاویار در کشور به شمار می‌رود.