با احکامی جداگانه از سوی مریم پیرکاری دبیر نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، مدیر بخش بین‌الملل و مدیر خانه جشنواره معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حکمی از سوی مریم پیرکاری دبیر نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، مستانه مهاجر تدوینگر، تهیه‌کننده و کارگردان سینمای ایران، به عنوان مدیر بخش بین‌الملل جشنواره حضور دارد.

همچنین علی اوجی تهیه‌کننده، بازیگر و برنامه‌گذار فرهنگی به عنوان مدیر خانه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر و میزبان این دوره جشنواره (پردیس سینمایی ملت) فعالیت خواهد کرد.

نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر به دبیری مریم پیرکاری، از ۱۹ تا ۲۱ آبان در پردیس سینمایی ملت و اختتامیه جشنواره ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار خواهد شد.