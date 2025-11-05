پخش زنده
امروز: -
با احکامی جداگانه از سوی مریم پیرکاری دبیر نهمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر، مدیر بخش بینالملل و مدیر خانه جشنواره معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حکمی از سوی مریم پیرکاری دبیر نهمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر، مستانه مهاجر تدوینگر، تهیهکننده و کارگردان سینمای ایران، به عنوان مدیر بخش بینالملل جشنواره حضور دارد.
همچنین علی اوجی تهیهکننده، بازیگر و برنامهگذار فرهنگی به عنوان مدیر خانه نهمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر و میزبان این دوره جشنواره (پردیس سینمایی ملت) فعالیت خواهد کرد.
نهمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر به دبیری مریم پیرکاری، از ۱۹ تا ۲۱ آبان در پردیس سینمایی ملت و اختتامیه جشنواره ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار خواهد شد.