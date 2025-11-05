۴ هزار دانش آموز البرزی حامی ایتام
در طرح «مهرآموز» ۴ هزار و ۲۲ دانشآموز نیکوکار حامی ایتام و محسنین در استان البرز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، رضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز، ضمن تبریک روز دانش آموز با اشاره به نقش ارزشمند نسل جوان در ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری گفت: ۴۰۲۲ دانشآموز در استان البرز با ثبتنام در طرح «اکرام ایتام و محسنین»، حمایت مادی و معنوی از فرزندان یتیم و نیازمند را برعهده دارند.
وی افزود: این دانشآموزان نیکوکار در قالب طرح «مهرآموز» و با روحیه همدلی، در کنار دیگر اقشار مردم خیر، بخشی از هزینههای معیشت، تحصیل و درمان فرزندان ایتام و محسنین را تأمین میکنند؛ اقدامی ارزشمند که بیانگر نهادینه شدن فرهنگ انفاق و نوعدوستی در میان نوجوانان البرزی است.
البرزی با قدردانی از همراهی خانوادهها، معلمان و مدیران مدارس در گسترش این فرهنگ اصیل، خاطرنشان کرد: طرح «اکرام ایتام و محسنین» از موفقترین برنامههای مردمی کمیته امداد است که با هدف ایجاد پیوند عاطفی و اجتماعی میان حامیان و فرزندان نیازمند اجرا میشود.
وی افزود: کمیته امداد البرز در تلاش است با گسترش طرح «مهرآموز» در مدارس استان، روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی، نوعدوستی و نیکوکاری را در میان دانشآموزان بیش از پیش تقویت کند خیران نیک اندیش برای شرکت در طرحهای نیکوکاری کمیته امداد و حمایت از فرزندان ایتام و محسنین میتوانند با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۶ یا از طریق پایگاه اینترنتی کمیته امداد به جمع حامیان بپیوندند.