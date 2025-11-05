پخش زنده
امروز: -
همزمان با ۱۵ آبانماه، «روز استانی درنا»، تالاب بینالمللی میقان اراک همچون سالهای گذشته پذیرای پرندگان مهاجر است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: تاکنون بیش از ۱۵ هزار قطعه پرنده از گونههای مختلف از جمله درنای خاکستری، فلامینگو، آنقوت، اردک سرسبز، حواصیل و کشیم وارد این تالاب شدهاند.
امیر انصاری، با اشاره به اهمیت زیستمحیطی این تالاب گفت : تالاب میقان یکی از زیستگاههای کمنظیر کشور است که به دلیل ویژگیهای خاص اکولوژیکی همچون شوری متعادل آب، وجود جزایر متعدد و امنیت مناسب، شرایط مطلوبی برای زمستانگذرانی پرندگان مهاجر فراهم کرده است.
وی افزود: پایشهای انجامشده نشان میدهد تاکنون بیش از ۱۵ هزار پرنده مهاجر وارد تالاب شدهاند و با سردتر شدن هوا در مناطق شمالی کشور، پیشبینی میشود جمعیت آنها در هفتههای آینده افزایش یابد.
انصاری با بیان اینکه درنای خاکستری بهعنوان گونه شاخص تالاب میقان و نماد حیات در این زیستبوم شناخته میشود، گفت: حضور این پرنده ارزشمند و حمایتشده، بیانگر پایداری اکولوژیکی و سلامت تالاب است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی همچنین با اشاره به نامگذاری ۱۵ آبانماه بهعنوان «روز استانی درنا»افزود: این نامگذاری با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت حفاظت از گونههای نادر و تالابها انجام شده و به همین مناسبت برنامههای آموزشی، فرهنگی و مردمی با همکاری تشکلهای محیط زیستی برگزار میشود.
وی در پایان تأکید کرد: تالاب بینالمللی میقان نه تنها زیستگاهی امن برای هزاران پرنده مهاجر است، بلکه نقشی مهم در تنظیم شرایط اقلیمی، کنترل گرد و غبار و حفظ تنوع زیستی استان دارد؛ بنابراین حفاظت از آن مستلزم مشارکت همگانی و همراهی جوامع محلی است.