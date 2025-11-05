مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری، اعلام کرد که طی هفت ماهه سال جاری (ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۴)، حجم ترانزیت کالا در جادههای کشور به بیش از ۹ میلیون و ۴۹۱ هزار تن رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هدایتی جزئیات آمار جابهجایی کالا را تشریح کرد. بر اساس این گزارش، از کل حجم ترانزیت، بیش از هفت میلیون و ۵۹۱ هزار تن مربوط به کالاهای صادراتی بوده که با انجام ۳۱۹ هزار و ۹۸۸ سفر ناوگان انجام شده است. همچنین، قریب به یک میلیون و ۴۶۳ هزار تن کالای ورودی با ۶۶ هزار و ۳۸۰ سفر از مرزهای کشور عبور کرده است.
مدیرکل دفتر ترانزیت، حجم صادرات و ترانزیت هفتماهه را شاهدی بر ظرفیتهای بزرگ شبکه حملونقل بینالمللی ایران و بستری مناسب برای تقویت تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه دانست.
هدایتی در ادامه، به ظرفیتهای زیرساختی و نیروی انسانی فعال در این بخش اشاره کرد:
شرکتهای فعال: هماکنون ۲۷۱۲ شرکت در حوزه حملونقل بینالمللی کالا و ۶۷ شرکت در بخش مسافر فعالیت رسمی دارند.
ناوگان: ۵۱ هزار دستگاه وسیله نقلیه عمومی با میانگین عمر ۱۲ سال در خطوط بینالمللی مشغول به کار هستند.
نیروی انسانی: ۶۳ هزار راننده حرفهای و ماهر در عرصه حمل و نقل بینالمللی به طور مستقیم خدمترسانی میکنند.
پایانههای مرزی: ۲۶ پایانه مرزی در ۱۲ استان کشور به طور مستمر در حال فعالیت و تسهیل تبادل کالا و مسافر میان ایران و کشورهای همسایه هستند.
وی تأکید کرد که این میزان جابهجایی، مدیون زیرساختها و فعالیت مستمر بخش خصوصی در این حوزه است.