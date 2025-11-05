به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هدایتی جزئیات آمار جابه‌جایی کالا را تشریح کرد. بر اساس این گزارش، از کل حجم ترانزیت، بیش از هفت میلیون و ۵۹۱ هزار تن مربوط به کالاهای صادراتی بوده که با انجام ۳۱۹ هزار و ۹۸۸ سفر ناوگان انجام شده است. همچنین، قریب به یک میلیون و ۴۶۳ هزار تن کالای ورودی با ۶۶ هزار و ۳۸۰ سفر از مرزهای کشور عبور کرده است.

مدیرکل دفتر ترانزیت، حجم صادرات و ترانزیت هفت‌ماهه را شاهدی بر ظرفیت‌های بزرگ شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی ایران و بستری مناسب برای تقویت تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه دانست.

هدایتی در ادامه، به ظرفیت‌های زیرساختی و نیروی انسانی فعال در این بخش اشاره کرد: