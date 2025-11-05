پخش زنده
قیمت نفت در پی تقویت دلار آمریکا، افزایش ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا و رکود بازارهای مالی کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، قیمت نفت خام در معاملات روز چهارشنبه (۱۴ آبان) تحتتأثیر رکود گستردهتر در بازارهای مالی و تقویت دلار آمریکا کاهش یافت، در حالی که سرمایهگذاران در حال ارزیابی چشمانداز عرضه جهانی بودند.
نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و هشت دقیقه بامداد روز چهارشنبه (۱۴ آبان) با ۶ سنت یا ۰.۱ درصد کاهش، به ۶۴ دلار و ۳۸ سنت برای هر بشکه رسید، این رقم در جلسه معاملاتی پیشین به پایینترین سطح دو هفته اخیر رسیده بود.
نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا هم با ۱۰ سنت یا ۰.۱۷ درصد افت، ۶۰ دلار و ۴۶ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
تحلیلگران مؤسسه ایانزد (ANZ) در یادداشتی اعلام کردند که فضای ریسکگریزی در بازارهای مالی موجب خروج سرمایهگذاران از بازار انرژی شده است.
سقوط شاخصهای سهام آسیایی و نوسانهای شدید بازار که از ماه آوریل بیسابقه بوده، پس از افت سهام فناوری در والاستریت، توجهها را به ارزشگذاریهای گسترده معطوف کرده است.
شاخص دلار آمریکا که ارزش این ارز را در برابر یورو، پوند استرلینگ، ین و سه ارز دیگر میسنجد در بالاترین سطح سهماهه خود باقی مانده است. این وضع ناشی از اختلافنظر میان اعضای هیئتمدیره بانک مرکزی درباره کاهش نرخ بهره در نشست سیاستگذاری ماه دسامبر است.
تقویت دلار موجب افزایش هزینه نفت برای دارندگان دیگر ارزها میشود و میتواند تقاضا را کاهش دهد. در مقابل، کاهش نرخ بهره بهطور معمول به افزایش تقاضا منجر میشود.
تونی سیکامور، تحلیلگر بازار مؤسسه آیجی، در یادداشتی نوشت: نفت خام در حال کاهش است، زیرا احساسات ریسکپذیری بهشدت منفی شده و دلار آمریکا بهعنوان دارایی امن تقویت شده است؛ عواملی که هر دو بر قیمت نفت خام فشار وارد کردهاند.
بر اساس دادههای مؤسسه نفت آمریکا (API)، ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۳۱ اکتبر (نهم آبان) افزایش یافته است؛ موضوعی که فشار بیشتری بر قیمتها وارد کرده است.
در جبهه عرضه، هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) روز یکشنبه (۱۱ آبان) توافق کردند که برای دسامبر روزانه ۱۳۷ هزار بشکه دیگر از کاهش عرضه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکهای خود را به بازار بازگردانند، اما این روند را در سهماه نخست سال ۲۰۲۶ متوقف کنند.
با این حال، تحلیلگران گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG) در یادداشتی اعلام کردند که این وقفه بعید است حمایت معناداری از قیمتهای نوامبر و دسامبر ارائه دهد.
اوپک در ماه اکتبر تنها ۳۰ هزار بشکه در روز به تولید خود افزود، در حالی که این رقم در ماه سپتامبر ۳۳۰ هزار بشکه در روز بود. لغو کاهشهای عرضه در توافقهای پیشین اوپکپلاس با کاهش تولید در نیجریه، لیبی و ونزوئلا جبران شده است.