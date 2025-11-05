به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ظفر محمدی در جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی و آب، با اشاره به کاهش منابع آبی به‌ویژه در سد‌های استان گفت: پروژه‌های آبرسانی به هیچ عنوان نباید متوقف شوند، دولت نگاه ویژه‌ای به موضوع رفع تنش آبی دارد و در سطح مدیریت استان نیز این اراده جدی وجود دارد که اجازه ندهیم مردم با کمبود آب مواجه شوند.