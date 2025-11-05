پخش زنده
امروز: -
فدراسیون بینالمللی مویتای در نامهای رسمی خطاب به محمود خسرویوفا رئیس کمیته ملی المپیک، از نقشآفرینی جواد نصیری و موفقیتهای مویتای ایران تمجید کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون بینالمللی انجمنهای مویتای (IFMA) در نامهای رسمی خطاب به محمود خسرویوفا رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان، ضمن تبریک به جمهوری اسلامی ایران برای موفقیتهای چشمگیر در بازیهای جوانان بحرین، از نقشآفرینی مؤثر جواد نصیری رئیس انجمن مویتای ایران در رشد و توسعه این رشته تقدیر کرد.
در این نامه که به امضای ساکچی تپسوان رئیس فدراسیون جهانی مویتای، عبدالله النیادی رئیس فدراسیون آسیایی مویتای (FAMA)، استفان فاکس دبیرکل و چریسا تاینان مدیرکل IFMA رسیده، دستاوردهای ایران حاصل تلاش، تعهد و برنامهریزی هدفمند انجمن مویتای کشور عنوان شده است.
در بخشی از این پیام آمده است:
«دستاوردهای مویتای در ایران بازتاب تلاش و تعهد انجمن ملی تحت نقشآفرینی جواد نصیری است که در ترویج ابعاد فرهنگی و ورزشی این رشته عملکردی استثنایی داشته است.»
فدراسیون بینالمللی مویتای همچنین با تأکید بر دوستی و همکاری میان IFMA و جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرده که این تعامل سازنده، به توسعه بیشتر مویتای و گسترش فرهنگ ورزش اصیل تایلندی در کشورمان منجر شود.
شایان ذکر است، مویتای ایران در سالهای اخیر با کسب افتخارات جهانی و آسیایی، جایگاه خود را در میان قدرتهای برتر این رشته تثبیت کرده و نگاه نهادهای بینالمللی را به پویایی و نقشآفرینی مؤثر انجمن مویتای ایران جلب کرده است.