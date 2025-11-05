پخش زنده
آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه پیامنور و پارک علم و فناوری استان کرمانشاه با هدف راهاندازی «پردیس مشترک» برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،سیامک آزادی سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه ،در این مراسم با تاکید بر ضرورت حرکت کشور بهسوی اقتصاد دانشبنیان، یکی از راههای تقویت این اقتصاد را توسعهی زیستبوم فناوری و نوآوری کشور دانست و اظهار کرد: مهمترین الزام در این مسیر، تعامل و همافزایی میان همهی بازیگران زیستبوم است، چرا که تنها یک نهاد بهتنهایی قادر به ایجاد و توسعه زیستبوم فناوری نیست.
وی افزود: اگر بخواهیم زنجیره تبدیل ایده به ثروت را تکمیل کنیم، تحقق آن تنها با همافزایی و تعامل موثر دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری و سایر ذینفعان موثر امکان پذیر خواهد بود.
آزادی ایجاد پردیس مشترک میان دانشگاه پیامنور و پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه را گامی مهم در جهت تکمیل زنجیره تبدیل دانش به ثروت در دانشگاهها عنوان کرد و گفت: پردیسهای مشترک عملا پلی میان دانشجویان و اساتید با پارکهای علم و فناوری هستند و از این طریق، ارتباط میان دانشگاه و پارکها به عنوان مراکز فناوری و نوآوری کشور برقرار میشود.
وی افزود: در همین راستا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با جدیت بهدنبال توسعه و گسترش پردیسهای مشترک است و امیدواریم با برنامهریزی صحیح، پردیس مشترک دانشگاه پیامنور و پارک علم و فناوری کرمانشاه به یکی از الگوهای موفق در کشور تبدیل شود.
رییس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه افزود: در تلاشیم با راهاندازی این پردیس، بازیگران زیستبوم نوآوری استان را در کنار یکدیگر قرار دهیم و اطمینان داریم که با این اقدام، تحولات مثبتی در سطح استان رقم خواهد خورد.
آزادی با اشاره به تجربه ۲۰ ساله پارک علم و فناوری کرمانشاه اظهار کرد: این آمادگی را داریم که تمام توان و تجربیات خود را در اختیار دانشگاه پیامنور قرار دهیم تا بتوانیم گامی موثر در مسیر توسعه زیست بوم نوآوری استان برداریم.
آزادی در خصوص ماهیت پردیسهای مشترک نیز گفت: این پردیسها از نظر ساختار، در سطحی بالاتر از مراکز رشد قرار دارند و خروجی آنها میتواند به صورت مستقیم جذب پارکهای علم و فناوری شود.
وی همچنین درباره مزایای فعالیت در پردیسهای مشترک، اظهار کرد: تمام افراد و شرکتهایی که در پردیسهای مشترک مستقر میشوند، از همهی حمایتهای حوزه فناوری از جمله معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.
سرپرست جهاددانشگاهی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: فعالیت در پردیسهای مشترک، مشابه فعالیت در مناطق آزاد است و تمامی قوانین حمایتی مناطق آزاد شامل این پردیسها نیز میشود.
دکتر بهمن سعیدی پور رییس دانشگاه پیامنور استان کرمانشاه هم در این مراسم با قدردانی از همکاری پارک علم و فناوری استان، ایجاد «پردیس مشترک» را گامی مهم در راستای تبدیل ظرفیت علمی دانشگاهها به دستاوردهای فناورانه و نوآورانه دانست.
وی افزود: این طرح فرصتی فراهم میکند تا ایدههای نوآورانه دانشجویان و اعضای هیات علمی، در قالب تیمهای استارتآپی و شرکتهای فناور، مسیر تجاریسازی خود را آغاز کنند.
رییس دانشگاه پیامنور استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: راهاندازی این پردیس بهمعنای نزدیکتر شدن آموزش، پژوهش و صنعت است و میتواند ضمن افزایش مهارتمحوری در دانشگاه، منجر به اشتغال پایدار برای فارغالتحصیلان شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری موثر پارک علم و فناوری استان و حمایت وزارت علوم، شاهد شکلگیری مجموعهای باشیم که در آن ایدههای خلاق دانشجویان به دستاوردهای ملموس فناورانه تبدیل شود و سهم دانشگاه پیامنور در توسعه زیستبوم نوآوری استان و کشور بیشاز پیش تقویت گردد.