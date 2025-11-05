مریم خاک رنگین در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در تشریح جزئیات جدید حمایت از خانواده‌های دارای فرزند چندقلو گفت: پرداخت مستمری به خانواده‌های دارای فرزند چند قلو از سال ۱۳۹۶ با شرط تناسب دهک و با هدف کاهش فشار اقتصادی بر این خانواده‌ها اجرا می‌شود.

وی افزود: این حمایت مالی به صورت ماهانه به حساب خانواده‌های مشمول تحت پوشش بهزیستی واریز می‌شود.

مدیرکل دفتر خانواده بهزیستی گفت: امسال این کمک هزینه به خانواده‌های دارای فرزند دوقلو که در دهک‌های درآمدی ۱ تا ۵ قرار دارند، مبلغ ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و همچنین خانواده‌های دارای فرزند سه‌قلو و بیشتر که در دهک‌های ۱ تا ۷ هستند، مبلغ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد.

خاک رنگین ادامه داد: این رقم در مقایسه با سال گذشته، افزایش ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد و گامی مهم در جهت حمایت بیشتر از خانواده‌ها با جمعیت زیادمحسوب می‌شود.