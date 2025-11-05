پخش زنده
مدیرکل دفتر خانواده بهزیستی از افزایش ۴۰ درصدی مستمری پرداختی به خانوادههای دارای فرزند چندقلو در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
مریم خاک رنگین در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در تشریح جزئیات جدید حمایت از خانوادههای دارای فرزند چندقلو گفت: پرداخت مستمری به خانوادههای دارای فرزند چند قلو از سال ۱۳۹۶ با شرط تناسب دهک و با هدف کاهش فشار اقتصادی بر این خانوادهها اجرا میشود.
وی افزود: این حمایت مالی به صورت ماهانه به حساب خانوادههای مشمول تحت پوشش بهزیستی واریز میشود.
مدیرکل دفتر خانواده بهزیستی گفت: امسال این کمک هزینه به خانوادههای دارای فرزند دوقلو که در دهکهای درآمدی ۱ تا ۵ قرار دارند، مبلغ ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و همچنین خانوادههای دارای فرزند سهقلو و بیشتر که در دهکهای ۱ تا ۷ هستند، مبلغ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعلق میگیرد.
خاک رنگین ادامه داد: این رقم در مقایسه با سال گذشته، افزایش ۴۰ درصدی را نشان میدهد و گامی مهم در جهت حمایت بیشتر از خانوادهها با جمعیت زیادمحسوب میشود.