سه طرح ورزشی با بیش از ۲۷۰ میلیارد ریال اعتبار شامل زمین چمن مصنوعی هاکی، مرکز تخصصی استعدادیابی والیبال و خانه کاراته با عنوان سردار شهید رضا نجفی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان در مراسم افتتاح این طرحها، افزود: زمین چمن مصنوعی هاکی به عنوان تنها زمین استاندارد کشور شامل زمین، سالن هاکی و خوابگاه افتتاح شده است و قابلیت برگزاری مسابقات بین‌المللی و ملی را دارد.

محمدی پور افزود: این طرح در مساحت یک هزار و ۱۵۰ متر مربع با هزینه‌ی بیش از ۴۰ میلیارد ریال و با همکاری فدراسیون، اداره کل ورزش و جوانان و خیرین اجرا شده است.

وی اضافه کرد: این زمین به منظور تقویت ورزش‌های قهرمانی و پیشکسوتان و برگزاری مسابقات کشوری و آسیایی در زنجان طراحی شده است.

همچنین در ادامه این مراسم با حضور مسوولان، مرکز تخصصی استعدادیابی والیبال و خانه کاراته استان در مساحت یک هزار و ۴۰۰ متر مربع و با مجموع اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

در این مراسم از خانواده سردار شهید رضا نجفی تجلیل و به مقام والای شهید ادای احترام شد.

خانه کاراته به نام سردار شهید نجفی و زمین چمن هاکی به نام شهیدان هاکی باز یحیی یوسفی و علیرضا مهری عراقی نامگذاری شد.