برداشت فلفل از ۴۰ هکتار زمینهای کشاورزی شهرستان مهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: عملیات برداشت فلفل از ۴۰ هکتار زمینهای کشاورزی شهرستان مهر آغاز شده و تا پایان آذر ماه ادامه دارد.
مرتضی شکوهی افزود: کشت فلفل در شهرستان مهر از نیمه اول مرداد ماه به صورت نشایی انجام شده است.
او ادامه داد: پیش بینی میشود که امسال کشاورزان شهرستان مهر، از هر هکتار بیش از ۳۵ تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف نمایند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر بیان کرد: فلفل برداشت شده شهرستان مهر، به سراسر استان فارس و میادین فروش در استانهای تهران، اصفهان، بوشهر و هرمزگان ارسال و از طریق شرکتهای بازرگانی به کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق صادر میشود.