برای نخستین بار و با وجود فشار‌ها و تبلیغات گسترده دونالد ترامپ و حامیان رژیم صهیونیستی، یک جوان مسلمان، شهردار نیویورک شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ زهران ممدانی که حالا شهردار منتخب نیویورک است اعلام کرده که در صورت حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این شهر، براساس حکم دیوان کیفری بین المللی او را دستگیر خواهد کرد.

در دو ایالت ویرجینیا و نیوجرسی آمریکا دو چهره دموکرات ضد ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی مواضع تندی بر ضد ترامپ و عملکرد دولتش داشتند، به عنوان فرماندار انتخاب شدند، ضمن اینکه در ایالت ویرجینا نامزد مورد حمایت ترامپ برای دادستانی کل این ایالت شکست خورد.

لیلاند ویترت مجری شبکه آمریکایی نیوزنیشن در این باره گفت: این انتخابات از نظر بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا یک همه پرسی بر ضد ترامپ است. مردمی که در این انتخابات به نفع نامزد‌های دموکرات رای دادند، در واقع این کار خود را نوعی اقدام بر ضد ترامپ می‌دانند، در شرایطی که اکثر رای دهندگان به خاطر عملکرد ترامپ، نسبت به یک سال قبل، از نظر مالی وضع بدتری دارند.

اما آنچه در این انتخابات، بیشترین توجه‌ها را به خود جلب کرده، انتخاب زهران ممدانی ۳۴ ساله به عنوان نخستین شهردار مسلمان نیویورک است، مقر سازمان ملل و شهری ۸ و نیم میلیون نفری که با تولید ناخالص داخلی حدود ۲ تریلیون دلاری اش، جزو ۱۰ اقتصاد برتر دنیاست.