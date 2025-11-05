لرستان پیشتاز خرید اوراق اسلامی در کشور
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان گفت: مجوز انتشار ۲.۷ همت (هزار میلیارد تومان) اوراق اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون برای استان اخذ شده که ۲.۱ همت از این میزان، تخصیص کامل داشته و در کشور پیشتاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان با اشاره به پیشتاز بودن لرستان در خرید اوراق اسلامی با۲.۷ همت گفت: علاوه بر این، ۲۲۰ میلیارد تومان اوراق اسلامی نیز توسط خود دستگاههای اجرایی استان خریداری شده که در مرحله تخصیص قرار دارد و اطلاعات مربوط به آن به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده است.
سمانه حسنپور با اشاره به استقبال قابلتوجه دستگاهها و پیمانکاران از خرید اوراق اسلامی گفت: خرید این اوراق امسال با استقبال چشمگیری روبهرو شده بهگونهای که لرستان در میان استانهای کشور رتبه نخست خرید را کسب کرده است.
به گفته حسنپور خرید اوراق اسلامی تا سال گذشته بهصورت ملی انجام شده است، اما از امسال به استانها واگذار و این تغییر باعث افزایش انگیزه و شناخت بیشتر پیمانکاران نسبت به مزایای این اوراق شد.
وی در تشریح نحوه فرآیند خرید اوراق اسلامی عنوان کرد: بانکها خریداران اصلی اوراق هستند و در ازای خرید، وجه نقد را به حساب خزانه واریز میکنند، اما اوراق تا زمان سررسید نزد بانکها نگهداری و پس از آن، اصل و سود از سوی سازمان برنامه و بودجه به بانکها پرداخت میشود.
حسنپور ادامه داد: پیمانکاران برای دریافت این وجوه نزد بانک مربوطه حساب باز میکنند و ۱۰۰ درصد مبلغ به حساب آنان واریز میشود، اما ۵۰ درصد آن قابل برداشت بوده و ۵۰ درصد دیگر به صورت بلوکه شده باقی میماند در عین حال پیمانکار میتواند با گردش حساب خود از بانک تسهیلات دریافت کند که این موضوع در برخی موارد قابل مذاکره و توافق میان بانک و پیمانکار است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان بیان کرد: بیشترین میزان تخصیص اوراق اسلامی به شرکت آب و فاضلاب استان با ۷۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته و پس از آن ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای با ۲۷۵ میلیارد تومان و ادارهکل راه و شهرسازی با ۲۰۰ میلیارد تومان در رتبههای بعدی قرار دارند.
حسن پور ابراز امیدواری کرد با توجه به روند فعلی و استقبال پیمانکاران، تا پایان سال خرید و تخصیص اوراق اسلامی در استان افزایش یابد چرا که این فرآیند مرحلهای است و با پیمان رفتن قراردادهای عمرانی روند تخصیص نیز تداوم خواهد داشت.