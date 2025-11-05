پخش مستند باقر ساروخانی پدر جامعه شناسی ارتباطات ایران، اصفهان در آیینه کتاب و تاریخ در برنامه «کتاب فرهنگ» و برنامه «ققنوس» با نگاهی به کارگاه‌های قصه‌خوانی از شبکه رادیویی فرهنگ شنیدنی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پرتره‌ای از باقر ساروخانی پدر جامعه شناسی ارتباطات ایران در «مستند فرهنگ» چهارشنبه ۱۴ آبان از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

پروفسور ساروخانی از بنیانگذاران و پیشکسوتان جامعه شناسی ارتباطات در ایران است که همواره آثار و مقالات مکتوب، سخنرانی‌ها و پژوهش‌های کاربردی وی مطمح نظر دانشجویان برجسته این حوزه است.

تألیفات ساروخانی از جمله کتاب‌هایی، چون «جامعه شناسی ارتباطات، اصول و مبانی»، «مقدمه‌ای بر جامعه شناسی خانواده»، «رسانه‌ها در جهان امروز»، «خشونت و ارتباطات جمعی» و… بار‌ها تجدید چاپ شده و بسیاری از مصنفات وی نیز امروز به عنوان منابع درسی در دانشگاه‌های ایران تدریس می‌شود.

در این مستند برای بررسی ابعاد مختلف شخصیت ساروخانی از سخنان اساتید برجسته‌ای در علوم ارتباطات، جامعه شناسی و رسانه بهره گرفته شده که هرکدام ازآن‌ها گوشه‌ای از خدمات علمی و فرهنگی و شخصیت اخلاقی و اجتماعی ساروخانی را روایت کرده‌اند.

براساس این گزارش «مستند فرهنگ» تولید گروه تولید و تامین رادیو است که در قالب آن زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی این چهره نامدار حوزه علوم انسانی، فرهنگ و هنر ایران روایت می‌شود، این مستند ۳۰ دقیقه‌ای چهارشنبه ساعت ۱۴:۳۰ و تکرار آن ساعت ۱۹:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه «کتاب فرهنگ»

برنامه‌ «کتاب فرهنگ» امشب، چهار‌شنبه ۱۴ آبان، از ساعت ۲۰ تا ۲۱، با نگاهی پژوهشی و فرهنگی میزبان شنوندگان رادیو فرهنگ است.

این برنامه از گروه تاریخ و اندیشه پخش می‌شود و به جلوه‌های ماندگار اصفهان در کتاب و روایت می‌پردازد.

در گفت‌وگوی تلفنی امشب، دکتر محمدحسین ریاحی، نویسنده و پژوهشگر درباره تازه‌ترین اثر خود با عنوان «نگین اصفهان» سخن می‌گوید، اثری که به رمز و راز ماندگاری تاریخ و هویت ایرانی در میدان نقش جهان و چهارباغ می‌پردازد.

در بخش خبری، تازه‌ترین رویداد‌های فرهنگی و انتشارات مرور می‌شود، سپس سارا اکبری در بخشی شنیدنی، به معرفی و اهمیت میدان نقش جهان از نگاه معماری و نماد ایرانی می‌پردازد.

گزارش هادی اسدی نیز به پرسش «اصفهان آخرین بار در چه دوره‌ای پایتخت شد؟» پاسخ می‌دهد و مسیر تاریخی جابجایی پایتخت‌ها را مرور می‌کند.

در ادامه، حمیرا فراتی با طرح پرسش تعاملی از شنوندگان می‌خواهد تجربه‌ خود از بازدید میدان نقش جهان و بنا‌های آن را بازگو کنند. ارتباط تلفنی و پیامکی برنامه در طول بخش گفت‌وگوی مردمی فعال خواهد بود.

این برنامه به تهیه کنندگی محمدرضا حاج حیدری ساعت ۲۰ به طور زنده از رادیو‌فرهنگ پخش می‌شود.

مجله ادبی- رادیویی «ققنوس»

برنامه‌ «ققنوس» امروز، چهارشنبه ۱۴ آبان، میزبان دو گفت‌وگوی ویژه با فعالان عرصه‌ی ادبیات و ترویج کتاب‌خوانی کودکانه خواهد بود و در چارچوب مناسبت‌های فرهنگی هفته، به سازوکار‌های پیوند کودک و کتاب می‌پردازد.

در نخستین بخش این برنامه، یساولی، مسئول آموزش کتابخانه و موزه‌ ملی ملک، از تجربه‌ برگزاری کارگاه‌های قصه‌خوانی برای کودکان و آموزش مرحله‌به‌مرحله‌ کتاب‌خوانی سخن می‌گوید.

پس از آن، حدیث قاسمی شاعر و نویسنده، در گفت‌وگویی صمیمی از طرح فرهنگی «با هم کتاب‌ می‌خوانیم و از هم‌ می‌شنویم» و نقش آن در گسترش فرهنگ مشارکتی خواندن میان کودکان روایت می‌کند.

بخش‌های شنیدنی «از جهان داستان»، «آن سوی آن» و «معرفی کتاب از کوچه‌های کودکی» نیز در این برنامه پخش می‌شود.

مجله‌ ادبی رادیویی «ققنوس» ساعت ۱۵ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، به تهیه‌کنندگی، سردبیری و نویسندگی معصومه علوی‌نکو روی آنتن می‌رود.