تهیه‌کننده فیلم سینمایی «بچه مردم» گفت: این فیلم با نگاهی واقع‌گرایانه به زندگی ساخته شده و تلاش دارد بخش‌هایی از حقیقت و دغدغه‌های انسانی را به تصویر بکشد.

سیدعلی احمدی، تهیه‌کننده فیلم «بچه مردم»، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به توضیحاتی درباره روند ساخت این فیلم و استقبال مخاطبان از آن پرداخت.

احمدی در ابتدای صحبت‌های خود توضیح داد که سوژه فیلم از سوی گروهی از دوستان که دغدغه‌ای دیرینه داشتند، به او پیشنهاد شد.

وی افزود: ما با مجموعه بهشت امام رضا ارتباط نزدیک و دوستی داشتیم و آنها سال‌ها این دغدغه را داشتند. در ابتدا وقتی متن را خواندم، تصور می‌کردم که امکان ساخت آن وجود ندارد، اما پس از مشورت با دوستان تصمیم گرفتیم پروژه را آغاز کنیم.

احمدی در ادامه به استقبال خوب از فیلم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه استقبال از فیلم خوب بوده و افرادی که آن را تماشا می‌کنند، به طور معمول از سالن بیرون می‌آیند و راضی هستند." او همچنین به وضعیت سینما در حال حاضر اشاره کرد و افزود: "سینما دیگر آن‌طور که باید، هنر صنعتی پر درآمد نیست که بتواند هزینه‌ها را پوشش دهد و مخاطب چشمگیری داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره محتویات فیلم و جزییات آن توضیح داد: ما تاکید داشتیم که خلاصه داستان فیلم به گونه‌ای منتشر شود که قصه لو نرود. زیرا داستان فیلم، داستان یک زندگی است که بخش‌های مختلفی دارد و اگر یکی از این بخش‌ها برجسته شود و سایر بخش‌ها نادیده گرفته شود، ممکن است به اکران و جذب مخاطب آسیب بزند.

احمدی همچنین خاطرنشان کرد: آنهایی که فیلم را دیده‌اند، با واقعیت‌های ملموس و غیرملموسی روبرو می‌شوند. بسیاری از جزییات زندگی در این فیلم به تماشاگران منتقل می‌شود و این نشان می‌دهد که فیلم توانسته به هدف خود برسد.

این تهیه‌کننده در پایان افزود: در ابتدا قصد داشتیم کاری ساده بسازیم، اما وقتی به عمق داستان رفتیم، نتوانستیم از ایده‌آل‌های خود چشم‌پوشی کنیم. این کار برای من خسته‌کننده بود، اما در عین حال شیرین بود.