همزمان با ایام فاطمیه و شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ، خادمیاران و یاوران رضوی شهرستان سروستان با چایخانه حضرتی میزبان عزاداران فاطمی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، مراسم دهه اول فاطمیه در سروستان با حضور حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی ، جمعی از مسئولان این شهرستان و مردم با شوری فاطمی برگزار شد.

هدف از برگزاری این مراسم آشنایی بیشتر مردم و نسل جوان با سیره و زندگانی اهل بیت علیهم السلام بود.

همچنین در این مراسم خادمیاران و یاوران رضوی با استقرار چایخانه حضرت رضا علیه السلام در ورودی مسجد انقلاب سروستان به پذیرایی از عزاداران فاطمی پرداختند.