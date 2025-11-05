به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان گیلان هم اکنون صاف تا کمی ابری است گفت: تا اوایل هفته آینده در گیلان جوی پایدار پیش بینی شده است.

وی از افزایش نسبی دمای هوا در این مدت خبر داد و افزود: دمای هوای استان تا اوایل هفته پیش رو ۲ تا ۴ درجه افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین گفت: دریا در این مدت با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

محمد دادرس افزود : در شبانه روز گذشته بیشترین دما از رشت با دمای ۲۴ درجه سلسیوس و کمترین دما با ۲ درجه سلسیوس از دیلمان گزارش شده است.

وی گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۸ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۹۴ درصد است.