به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یعقوب سلیمانی گفت: امید است این جشنواره با ارتقای سطح بینش و آگاهی جامعه نسبت به ارزشهای معنوی فرهنگ ایثار و شهادت باعث تقویت همدلی اجتماعی و وفاق ملی شود.

وی معرفی شخصیت های برجسته و تاثیر گذار در حوزه جهاد و ایثار و کمک به تولید محتوا و توسعه ی آن ، ایجاد بستر مناسب از طریق تبادل تجربیات ارزنده و تعامل میان سینماگران و صاحبنظران و متخصصان را از جمله اهداف جشنواره پیش رو عنوان کرد.

دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز از 15 تا 18 آذرماه درشهر تبریز برگزار می شود.