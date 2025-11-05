به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مهرداد یادگاری گفت: برای حمایت از طرح‌های پژوهشی ؛ فناوری و پایان‌نامه‌ها با سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد تسهیلات اعتباری و امکانات مورد نیاز در زمینه توسعه دانش فنی و انتقال فناوری‌های مورد نیاز طرفین بر اساس اولویت‌ها پژوهشی اداره کل دامپزشکی استان این تفاهم‌نامه منعقد شد.

وی افزود: ارائه خدمات علمی، نظارتی و مشاوره‌ای، کمک به تربیت و ارتقاء علمی محققان و کارشناسان و یادگیری علوم مرتبط، انجام طرح های پژوهشی مشترک در قالب پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و طرح‌های تحقیقاتی مشترک برای ارتقای جایگاه پژوهشی ملی و بین‌المللی، همکاری در برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی، نشست‌ها و همایش‌های علمی مشترک و امکان بازدید مدیران و محققین هر دو طرف از مراکز تحقیقاتی از مهم‌ترین تعهدات این تفاهم‌نامه بین دو طرف است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد افزود: در این تفاهم‌نامه، زمینه همکاری برای افزایش تعاملات درباره آزمایشگاه همکار دامپزشکی و توسعه همکاری ایجاد شده است.

یادگاری ارتقای کیفیت آموزش و آموزش عالی در حوزه دامپزشکی از طریق همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و تربیت نیرو‌های متخصص، تقویت پژوهش‌های کاربردی در زمینه سلامت دام، بهداشت عمومی حیوانی، بیماری‌های مشترک انسان و دام و امنیت غذا و ایجاد کانال‌های کارآموزی، کارورزی و ورود به بازار کار برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان را از اهداف کلان این تفاهم‌نامه عنوان کرد.