علیرضا آینه‌دار، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی، با تأکید بر نقش مؤثر رادیو در اجرای پروژه ملی «ایران‌جان» گفت: رادیو می‌تواند صدای مردم نجیب و سخت‌کوش خراسان جنوبی باشد و در این رویداد بزرگ ملی، ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و انسانی این استان را به گوش مردم سراسر کشور برساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا آینه‌دار، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان» اظهار کرد: رویداد ایران‌جان خراسان جنوبی از هفدهم تا بیست‌وسوم آبان‌ماه به میزبانی این استان برگزار می‌شود.

این رویداد یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بزرگ سازمان صدا و سیما در حوزه محتوایی است و اگر بخواهم ایران‌جان را در یک جمله معرفی کنم، باید بگویم برنامه‌ای امیدآفرین و وحدت‌بخش است؛ زیرا هم موجب زنده شدن امید در دل مردم می‌شود و هم ملت ایران را حول محور ایران جمع می‌کند.

وی با اشاره به نقش رادیو در این رویداد افزود: رسانه رادیو یکی از اصلی‌ترین بستر‌های معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی استان‌هاست و در پروژه ایران‌جان نیز نقش ویژه‌ای خواهد داشت.

خراسان جنوبی استانی کمتر شناخته‌شده است و شاید در این زمینه، رسانه‌ها هم گاهی کم‌کاری کرده باشند؛ اما ایران‌جان فرصتی برای جبران است؛ فرصتی تا بتوانیم این استان غنی را به مردم سراسر کشور بهتر معرفی کنیم.

آینه‌دار ادامه داد: با تدبیر معاون صدا، جدول کاملی از برنامه‌های مرتبط با ایران‌جان برای رادیو‌های سراسری و تخصصی تدوین شده است.

تاکنون ۷۶ عنوان برنامه شامل ۳۰۵ برنامه رادیویی و بیش از ۷۱۳۲ دقیقه محتوا آماده پخش شده و پیش‌بینی می‌شود با آغاز رویداد، این آمار افزایش یابد.

در رادیو خاوران، که از رادیو‌های فعال و پرمخاطب کشور است، تاکنون ۷۵۰ برنامه و میان‌برنامه تولید شده که بخشی از آن از همین شبکه پخش می‌شود و بخش دیگر در رادیو‌های استان‌های دیگر و شبکه‌های سراسری به‌صورت موردی پخش خواهد شد.

وی تاکید کرد: رادیو در این ایام صدای مردمان نجیب و محجوب خراسان جنوبی است؛ رسانه‌ای که می‌تواند هم پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد و هم بازتاب‌دهنده تلاش‌ها، دغدغه‌ها و امید‌های این مردم سخت‌کوش باشد.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در ادامه به ظرفیت‌های برجسته این استان اشاره و بیان کرد: خراسان جنوبی در سه محصول کشاورزی یعنی زعفران، زرشک و عناب در دنیا صاحب برند است.

این ظرفیت‌ها می‌تواند موتور محرک صنعت کشاورزی و گیاهان دارویی کشور باشد ، خراسان جنوبی بهشت معادن ایران است، هرچند بسیاری از معادن آن هنوز فعال نشده‌اند.

در حوزه علم و دانش نیز این استان جایگاه ویژه‌ای دارد، به‌طوری که نیمی از پدران علم کشور متعلق به خراسان جنوبی هستند؛ بنابراین، رادیو با معرفی درست این ظرفیت‌ها، می‌تواند تصویر واقعی و درخشان استان را به گوش مردم ایران برساند.