بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، در نشستی با جمعی از فعالان اقتصادی، مدیران دستگاههای اجرایی و کارآفرینان برتر بر اجرای طرح ملی اتصال بنگاههای خرد و مشاغل خانگی به بنگاههای کلان با محوریت زنجیره تولید خرما تأکید شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در تشریح جزئیات این طرح، گفت: در گام نخست، گروههای کوچک تولیدی و تعاونیهای محلی در حوزه نخیلات به واحدهای بزرگ بستهبندی، فرآوری و صادرات متصل میشوند تا بتوانند در چرخه اقتصادی مؤثرتر و پایدارتر فعالیت کنند. این اقدام باعث کاهش واسطهگری و افزایش سهم تولیدکننده از سود نهایی میشود.
مرتضی پروانه افزود: طرح اتصال بنگاههای خرد به بنگاههای کلان، بخشی از برنامه تحولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در استان بوشهر با محوریت خرما آغاز میشود و در مراحل بعدی به سایر بخشهای تولیدی گسترش خواهد یافت.
وی ادامه داد: نمایشگاه خرما بستری برای معرفی ظرفیتهای بومی، تبادل تجربیات و جذب سرمایهگذاری در بخش کشاورزی است. آغاز رسمی این طرح ملی نیز در روزهای ۲۳ و ۲۴ آبانماه، همزمان با برگزاری این رویداد انجام خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه از اجرای پویش رسانهای روایت بوشهر؛ صدای کارآفرینان به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی خبر داد و گفت:این پویش با هدف معرفی تجربههای واقعی و الهامبخش کارآفرینان استان، ترویج فرهنگ کارآفرینی در میان جوانان و ایجاد ارتباط میان رسانهها، مراکز نوآوری و فعالان اقتصادی برگزار میشود.
وی افزود: در قالب این رویداد، از کارآفرینان، استارتاپها و صاحبان کسبوکار دعوت میشود تا روایت خود از مسیر کارآفرینی را در قالب متن، ویدیو یا پادکست ارسال کنند. پس از ارزیابی آثار، ۱۰ روایت برتر انتخاب و در قالب مجموعهای الهامبخش با عنوان روایت بوشهر منتشر خواهد شد.
پروانه با اشاره به محورهای موضوعی این رویداد، اظهار کرد: کارآفرینی بومی و دریایی، نوآوری در کشاورزی و صنایع غذایی محلی، فناوریهای نوین، نقش زنان کارآفرین در توسعه محلی و تجربه شکست و دوباره برخاستن، از محورهای اصلی این پویش هستند.
وی عنوان کرد: هدف ما از اجرای این طرح، شناسایی و معرفی الگوهای موفق کارآفرینی بومی و الهامبخشی به نسل جوان است تا مسیر توسعه اقتصادی استان بر پایه تجربههای واقعی و مردمی شکل گیرد.