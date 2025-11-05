پویش روایت بوشهر، صدای کارآفرینان برگزار می‌شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: همزمان با هفته جهانی کارآفرینی، پویش «روایت بوشهر؛ صدای کارآفرینان» به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی با هدف معرفی تجربه‌های واقعی و الهام‌بخش کارآفرینان برگزار می‌شود.