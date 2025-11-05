پخش زنده
مرحوم صابر کاظمی در پیام تصویری از عشق وصف ناشدنی خود به تیم ملی کشورش گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مرحوم صابر کاظمی در پیام تصویری آخرین صحبت های خود قبل از اتفاقات اخیر گفت : بازی در تیم ملی ایران وظیفه و افتخار من است من همیشه در اختیار تیم ملی هستم باید برای تیم ملی بازی کنم و این وظیفه من است. من با تیم ملی و ترکمن صحرا به جایی رسیدم در بازیهای آسیایی من از ناحیه بینی و مچ پا مصدوم شدم اما چون تیم به من احتیاج داشت برای تیم ملی بازی کردم این کار وظیفه من است و هیچ منتی ندارم تیم ملی کشورم است و باید بازی کنم.