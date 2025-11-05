به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مرحوم صابر کاظمی در پیام تصویری آخرین صحبت های خود قبل از اتفاقات اخیر گفت : بازی در تیم ملی ایران وظیفه و افتخار من است من همیشه در اختیار تیم ملی هستم باید برای تیم ملی بازی کنم و این وظیفه من است. من با تیم ملی و ترکمن صحرا به جایی رسیدم در بازیهای آسیایی من از ناحیه بینی و مچ پا مصدوم شدم اما چون تیم به من احتیاج داشت برای تیم ملی بازی کردم این کار وظیفه من است و هیچ منتی ندارم تیم ملی کشورم است و باید بازی کنم.