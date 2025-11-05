پخش زنده
امروز: -
تصادف رخ به رخ پرایدبار و نیسان در جاده قیروکارزین _ فیروزآباد سه مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان قیروکارزین گفت: در ساعت ۲۲:۴۷ سهشنبه ۱۳ آبانماه، گزارش مردمی مبنی بر تصادف رخ به رخ پرایدبار و نیسان در کیلومتر ۲۵ جاده قیروکارزین _فیروزآباد به هلالاحمر اعلام شد.
ایوب مرزبان افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر قیروکارزین با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد: این حادثه سه مصدوم مرد به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمنسازی صحنه، به رهاسازی اقدام کردند و سپس مصدومان را برای ادامه مراحل درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.