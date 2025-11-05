پخش زنده
در یک بازدید میدانی و با برگزاری جلسه، آخرین وضعیت استانداردهای AFC ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان و چگونگی ورود بانوان، مورد بررسی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پس از بازدید دبیر کارگروه استاندارسازی ورزشگاهها و نماینده فدراسیون فوتبال، مدیرکل ورزش و جوانان استان، فرماندار اهواز، مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان و جمعی از مدیران دستگاههای متولی و نظارتی از نزدیک آخرین ملاحضات استانداردهای AFC بازدید و شرایط را مورد بررسی قرار دادند.
همچینن در ادامه نیز جلسه تصمیمگیری و رفع موانع و ایرادات ورزشگاه فولاد برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد ملاحظات عنوان شده توسط ناظر فدراسیون در خصوص فضای مناسب پارکینگ، رفع ایرادات نردههای جداکننده و محافظ، نصب گیتهای ایکس ری، نصب دوربینهای مدار بسته، جداکننده بانوان، تعریف ورودیهای مناسب و مجزا بانوان و آقایان و مناسبسازی فضای جایگاه اختصاصی بانوان توسط شرکت وفا به عنوان مجری ورزشگاه فولاد با همکاری شرکت فولاد خوزستان و هماهنگی اعضای شورا، در دستور کار قرار بگیرند.
دیدار روز جمعه این هفته بین دو تیم فولاد و پیکان از ساعت ۱۸، در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار خواهد شد.