با حضور استاندار همدان، نیروگاه خورشیدی ۴۰ کیلوواتی ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در این مراسم با اشاره به سیاست دولت در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: یکی از برنامههایی که بهطور جدی در استان پیگیری میکنیم، احداث نیروگاههای خورشیدی است که هم در راستای دستور رئیسجمهور و هم تکلیف دولت در مسیر تحقق توازن انرژی قرار دارد.
وی افزود: این طرحها در سه محور دنبال میشود؛ نخست احداث نیروگاههای کوچکمقیاس پنج کیلوواتی برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی که علاوه بر تولید برق، به ایجاد درآمد پایدار برای این خانوادهها کمک میکند.
استاندار همدان محور دوم را اجرای طرحهای نیروگاههای پشتبامی ادارات و نهادهای دولتی دانست و اظهار کرد: در استانداری همدان نیروگاه ۱۰۰ کیلوواتی احداث شده و امروز نیز شاهد بهرهبرداری از نیروگاه ۴۰ کیلوواتی در ادارهکل غله هستیم. این روند در سایر دستگاهها و اماکن عمومی از جمله سالنهای ورزشی و مجموعههای وابسته نیز ادامه خواهد داشت.
او در ادامه با اشاره به محور سوم گفت: احداث نیروگاههای خورشیدی توسط بخش خصوصی نیز با شتاب خوبی در حال انجام است و تاکنون برای بیش از ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان مجوز صادر شده است. از این میزان، حدود ۵۰۰ مگاوات پیشرفت قابلتوجهی دارد که پیشبینی میکنیم تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
استاندار همدان با تأکید بر ظرفیت بالای استان در استفاده از انرژی خورشیدی افزود: میانگین مصرف برق استان حدود ۱۳۰۰ مگاوات است که بخش عمدهای از آن در نیروگاه شهید مفتح تولید میشود. توسعه نیروگاههای خورشیدی علاوه بر کاهش مصرف سوختهای فسیلی و آلودگی زیستمحیطی، گامی مؤثر در رفع ناترازی انرژی کشور خواهد بود.