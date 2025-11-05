دروازه‌بان تیم فوتسال دختران کشورمان گفت: در ضربات پنالتی فقط من مقابل توپ نبودم، پشت من دل‌های بزرگ هم تیمی‌هایم بود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه شکرانی، پس از قهرمانی مقتدرانه این تیم در رقابت‌های آسیایی بحرین و کسب مدال طلای این مسابقات، در گفت‌وگویی از احساس خود، عملکرد تیم و نقش کادر فنی سخن گفت.

وی در ابتدا اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم که با لطف پروردگار، حمایت مسئولان و تلاش هم‌تیمی‌هایم توانستیم عنوان قهرمانی آسیا را برای ایران به ارمغان بیاوریم. از عملکردم در طول مسابقات، به‌ویژه در مرحله ضربات پنالتی، رضایت دارم، اما باید تأکید کنم که این موفقیت حاصل کار گروهی است. بازیکنان ما با غیرت و تعهد مثال‌زدنی در زمین ظاهر شدند و تا آخرین لحظه برای تیم جنگیدند. من به همه هم‌تیمی‌هایم ایمان دارم و از صمیم قلب خوشحالم که توانستم سهم کوچکی در شادی مردم عزیز ایران داشته باشم و پاسخ اعتماد کادر فنی را به بهترین شکل ممکن بدهم.

مهار پنالتی فقط کار دروازه‌بان نیست، حاصل اعتماد و همدلی تیم است

شکرانی در ادامه گفت: در لحظه‌های پنالتی، فقط به آرامش و اعتماد فکر می‌کردم. پشت هر مهار، تلاش تمام تیم بود. هم‌تیمی‌هایم با انگیزه و غیرت کنارم ایستاده بودند و این حس همراهی باعث شد تمرکز بالایی داشته باشم. هر بار که توپ را مهار می‌کردم، به یاد زحمات آنها می‌افتادم. این صحنه‌ها نشان می‌داد که ما فقط یک تیم نیستیم، یک خانواده‌ایم که برای یک هدف می‌جنگیم: سربلندی ایران.

از چین تا چین‌تایپه؛ مسیر دشوار قهرمانی آسیا

دروازه بان تیم فوتسال دختران درباره حریفان گفت: در این رقابت‌ها مقابل تیم‌های قدرتمندی مانند چین، چین تایپه، هنگ‌کنگ و بحرین بازی کردیم. دیدار‌های ما با چین و چین تایپه بسیار حساس و دشوار بود، اما با اجرای دقیق برنامه‌های کادر فنی و تمرکز بازیکنان، توانستیم در هر بازی نتیجه‌ای درخور نام ایران کسب کنیم. این قهرمانی حاصل انسجام، تلاش و روحیه همبستگی میان همه اعضای تیم بود.

خانم شریف؛ مربی‌ای با درک عمیق و تاکتیک‌های مؤثر

وی اضافه کرد: بسیار خوشحالم که در این دوره از مسابقات زیر نظر کادری توانمند، دلسوز و باتجربه فعالیت کردم. حضور در کنار خانم شریف عزیز، واقعا مایه افتخار من است. ایشان با دانش بالا، درک عمیق از فوتسال و تاکتیک‌های دقیق و مؤثر خود، مسیر موفقیت را برای تیم هموار کردند. همه ما در هر لحظه از ایشان درس‌های بزرگی آموختیم؛ نه فقط در زمینه فنی، بلکه در اخلاق، نظم و روحیه حرفه‌ای.



این مدال طلا را به مردم ایران تقدیم می‌کنم

از فدراسیون فوتبال، کمیته امور بانوان، کادر فنی، کادر پشتیبانی و تمامی کسانی که از ما حمایت کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم. همچنین قدردان خانواده‌ام هستم که همیشه با صبر، محبت و حمایت بی‌دریغ کنارم بوده‌اند. این مدال طلا را تقدیم می‌کنم به مردم عزیز کشورم، خانواده‌ام، و همه کسانی که با دعای خیرشان در این مسیر همراه ما بودند. امیدوارم توانسته باشیم لبخندی بر لب مردم ایران بنشانیم و نام کشورمان را با افتخار در آسیا طنین‌انداز کنیم.