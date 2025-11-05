پخش زنده
مدیرکل هواشناسی خوزستان اعلام کرد : پایداری جوی موجب افزایش غلظت آلایندهها و غبارصبحگاهی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت : براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، همچنان جو پایدار تا اوایل هفته آینده در اغلب نقاط استان تداوم خواهد داشت که منجر به افزایش غلظت آلایندهها و غبارصبحگاهی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد شد.
وی گفت : همچنین طی امروز تا روز یکشنبه (بویژه روز شنبه)، افزایش رطوبت، ابرناکی، وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در سواحل و مناطق جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی استان مورد انتظار است.
تغییرات دما تا اوایل هفته آینده محسوس نخواهد بود.
در شبانه روز گذشته بهبهان با دمای ۳۵.۳ درجه و ایذه با دمای ۶.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۳.۱ درجه و کمینه دمای ۹.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.