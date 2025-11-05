کوتاه شدن دست واسطه‌ها با طرح از مزرعه تا سفره؛ طرحی با عنوان روستا بازار این روز‌ها در برخی نقاط کشور در حال اجراست طرحی که با هدف حذف واسطه‌ها و اتصال مستقیم کشاورزان به بازار مصرف، می‌تواند هم به نفع تولیدکننده باشه و هم به سود مردم تمام شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معمولا بخش زیادی از سود محصولات کشاورزی نصیب واسطه‌ها می‌شود، اما با اجرای طرح روستا بازار، حالا خود کشاورزان مستقیماً محصولاتشان را عرضه می‌کنند.

بازار‌های محلی و سامانه‌های آنلاین فروش در این طرح، زنجیره‌ای جدید از تولید تا مصرف رو ایجاد کرده‌اند؛ زنجیره‌ای که واسطه‌ها حذف و شفافیت قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

از مزرعه تا سفره، طرحی است که اگه به درستی گسترش پیدا کنه، نه تنها می‌تواند واسطه‌ها رو از میان بردارد، بلکه گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی کشور خواهد بود.

روستا بازار؛ حذف دلال، حمایت از تولید

یکی از موضوعاتی که این روز‌ها در حوزه اقتصاد کشاورزی مورد توجه قرار گرفته، ایجاد زنجیره توزیعی مستقیم در قالب طرح روستا بازار یا همان از مزرعه تا سفره است؛ طرحی که هدف آن، حذف واسطه‌ها و رساندن محصول از تولیدکننده به مصرف‌کننده با قیمت واقعی است.