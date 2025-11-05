پخش زنده
طرح روستا بازار این روزها در کردستان همزمان با نقاط مختلف کشور در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این طرح با هدف حذف واسطهها و اتصال مستقیم کشاورزان به بازار مصرف اجرا می شود.
معمولاً بخش زیادی از سود محصولات کشاورزی نصیب واسطهها میشود اما با اجرای طرح روستا بازار، کشاورزان مستقیماً محصولاتشان را عرضه میکنند.
بازارهای محلی و سامانههای آنلاین فروش در این طرح، زنجیرهای جدید از تولید تا مصرف ایجاد کردهاند، زنجیرهای که در آن واسطهها حذف و شفافیت قیمتها افزایش مییابد.
از مزرعه تا سفره، طرحی است که اگر به درستی گسترش پیدا کند نه تنها میتواند واسطهها را از میان بردارد، بلکه گامی مؤثر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی در کشور خواهد بود.